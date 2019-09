Esporte Goiás aposta na força caseira contra Palmeiras Terceiro pior time após a parada para a Copa América, Goiás recebe o instável Palmeiras

Com boa campanha jogando dentro de casa, o Goiás tem a estratégia de usar o fator mando de campo como arma para atingir o instável Palmeiras no Serra Dourada, neste sábado (7), às 21 horas, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem saber se será apoiado pela torcida após a campanha “público zero”, apesar de mais de dez mil ingressos vendidos até nesta sexta...