Esporte Goiás aposta em retorno de Rafael Moura. Mas o He-Man ainda tem a força? Alviverde faz novo retorno ao passado e acerta com atacante vice-campeão e artilheiro da Sul-Americana pelo clube em 2010

Um ídolo pelo outro. Assim como ocorreu com Walter, o Goiás volta a apostar em um jogador que deu certo no passado. A diretoria esmeraldina optou pela contratação do atacante Rafael Moura, de 36 anos, para suprir a lacuna deixada por Walter, que teve sua suspensão ampliada em caso de doping - período aumentou de um para dois anos e só termina em meados de 2020. A ofic...