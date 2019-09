Esporte Goiás aplica goleada e Aliança vence a primeira no Goianão As duas equipes da capital lideram, com 4 pontos. O time de Anápolis tem 3 e o clube de Rio Verde ainda não pontuou

A segunda rodada do Campeonato Goiano de Futebol Feminino foi disputada neste domingo (29). Jogando no estádio Zeca Puglise, em Anápolis, o Aliança superou o Anhanguera por 2 x 0. O time aurinegro contou com gols de Marília Baiocchi e Thalia. A outra partida teve uma goleada. Atuando em casa, no CT Buriti Sereno, o Goiás/Universo fez 17 x 0 sobre o Independente, de Rio Verd...