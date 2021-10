Esporte Goiás: Após susto, Gabriel Cabo passa por exames complementares Auxiliar técnico esmeraldino, e filho de Marcelo Cabo, deve receber alta do hospital no Recife

Após susto no vestiário do Estádio dos Aflitos, Gabriel Cabo, auxiliar técnico do Goiás, deve receber alta hospitalar nesta quinta-feira (7). Ele está em observação em um hospital do Recife acompanhado pelo pai Marcelo Cabo, técnico do Goiás. No início da madrugada desta quarta-feira (6), o médico do Goiás, Igor Aquino, informou que Gabriel Cabo estava bem, tinha ...