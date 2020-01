Esporte Goiás anuncia Sandro com vídeo de corrida na terra: 'pré-temporada dos brutos' Jogador de 30 anos, que estava há dez anos na Europa, assina contrato por um ano com o clube esmeraldino

O Goiás anunciou, na noite desta sexta-feira (17), a contratação do volante Sandro. O jogador de 30 anos assinou com o clube esmeraldino até o final da temporada 2020. O anúncio do clube esmeraldino aconteceu no twitter, com a publicação de um QR Code, que redirecionou para um vídeo de Sandro, correndo na sua fazenda em Minas Gerais. No vídeo, o atleta brinca e diz ...