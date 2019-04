Esporte Goiás anuncia saída de gestor de marketing e comunicação do clube De acordo com nota oficial, João Grego solicitou desligamento do clube esmeraldino por motivos pessoais

João Greco não é mais gestor de marketing e da comunicação do Goiás. Por motivos pessoais, de acordo com nota enviada pelo clube (leia abaixo), o profissional solicitou saída da equipe esmeraldina. Ele estava à frente dos departamentos desde setembro de 2017. Nas redes sociais, torcedores esmeraldinos lamentaram o desligamento do profissional. Ridículo. Simplesmente ridículo. ...