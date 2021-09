Esporte Goiás anuncia retorno do atacante Fernandão Jogador fez parte da campanha da equipe esmeraldina na Série A 2020, com dez gols marcados em 24 jogos

O Goiás anunciou a contratação do atacante Fernandão, que passou pelo clube na temporada 2020 e deixou a equipe após a conclusão da Série A. Era do interesse da diretoria esmeraldina renovar o contrato com o atleta de 34 anos na ocasião, mas as partes não chegaram a um acordo na época, que também culminou com uma suspensão preventiva por um caso de doping. Ele retorna...