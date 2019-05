Esporte Goiás anuncia retorno de Walter e estabelece prazo de três meses para atacante entrar em forma Jogador de 29 anos passará por plano de recuperação física com equipe multidisciplinar

Walter vai ter um prazo de três meses para entrar em forma para jogar no Goiás. É o que o clube e o jogador acertaram durante uma reunião na manhã desta quinta-feira (9). Do encontro, participaram os dirigentes do clube - presidente Marcelo Almeida, diretor Túlio Lustosa e vice de futebol Mauro Machado -, além da comissão técnica e do atleta. O contrato firmado entre ...