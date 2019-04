Esporte Goiás anuncia retorno de preparador físico Robson Gomes Profissional paranaense inicia sua quarta passagem pelo clube nesta terça-feira (23)

A direção do Goiás anunciou na manhã desta terça-feira (23) o retorno do preparador físico Robson Gomes ao clube. O profissional iniciará sua quarta passagem pela equipe esmeraldina na tarde desta terça-feira, quando será apresentado oficialmente. O profissional de 54 anos se junta ao preparador Álvaro Henrique, na comissão técnica permanente do clube. Antes, Robson...