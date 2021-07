Esporte Goiás anuncia que saída de Pintado será em comum acordo Diretoria esmeraldina oficializou o desligamento de Pintado, do auxiliar técnico Dino Camargo e do preparador físico José Mário

A diretoria do Goiás oficializou, na tarde desta segunda-feira (19), a demissão do técnico Pintado. Segundo nota oficial publicada, o clube esmeraldino e o treinador Pintado optaram pela saída em comum acordo. Desta forma, o Goiás não fica impedido de trocar de treinador mais uma vez nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Além de Pintado, o auxiliar técnico Dino C...