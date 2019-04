Esporte Goiás anuncia que ingressos para semifinal estão esgotados Diretoria esmeraldina informa que os bilhetes para torcida esmeraldina foram todos comercializados

A diretoria do Goiás informou no início da tarde deste sábado (6) que os ingressos para a semifinal entre Goiás e Goiânia estão esgotados. A bola vai rolar às 16 horas, na Serrinha. A casa esmeraldina deve estar praticamente cheia no jogo decisivo disputado no dia de aniversário de 76 de fundação do clube. Existem ainda alguns ingressos disponíveis, mas destinados à torc...