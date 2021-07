Esporte Goiás anuncia Marcelo Cabo, e técnico verá jogo no Engenhão É a quarta passagem do treinador pelo futebol goiano. Ele passou pelo Atlético-GO em dois momentos e também treinou o Vila Nova

O Goiás oficializou, no início da noite desta terça-feira (20), o técnico Marcelo Cabo como novo comandante da equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira tarefa do novo treinador será acompanhar o time na partida contra o Botafogo. O treinador e o filhoGabriel Cabo, que também é auxiliar técnico, estão no estádio Nilton Santos, o Engenh...