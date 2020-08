Esporte Goiás anuncia contratação do lateral Edilson, ex-Cruzeiro Jogador de 34 anos assinou contrato com o clube esmeraldino até o final do Brasileirão 2020

O Goiás acertou a contratação do lateral direito Edílson, de 34 anos, que chega ao clube esmeraldino para reforçar o elenco até o fim do Campeonato Brasileiro. Edílson deixou o Cruzeiro no início do mês de junho com o contrato rescindido pelos problemas financeiros vividos pelo clube celeste. Na carreira, o lateral passou por clubes como Grêmio, Corinthi...