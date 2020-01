Esporte Goiás anuncia contratação de Caju, lateral revelado pelo Santos Jogador de 24 anos chega ao clube um dia antes da estreia no Campeonato Goiano. Atleta é a 10ª contratação esmeraldina para a temporada

O Goiás anunciou, na noite deste domingo (19), a contratação do lateral esquerdo Caju, de 24 anos, revelado pelo Santos e negociado com o Braga, de Portugal, em 2019. O jogador chega ao alviverde emprestado pelo clube português até o fim da temporada. Em mais uma brincadeira pelo Twitter, como fez com Pintado e Sandro, o clube anunciou o jogador com a foto de um caju verde. 🤔 pic.twitter.com/geGf1WdzUb — Goiás Esporte C...