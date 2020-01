Esporte Goiás anuncia contratação de atacante argentino Daniel Villalva, de 27 anos, estava no Veracruz-MEX. Jogador vai atuar pela primeira vez no futebol brasileiro

O Goiás anunciou, na manhã desta sexta-feira (10), a contratação do atacante argentino Daniel "Keko" Villalva. O jogador, revelado pelo River Plate, é o quinto reforço do clube alviverde e assinará contrato de um ano, até o fim de 2020. Villalva tem 27 anos e vai atuar pela primeira vez no futebol brasileiro. Antes, passou por Argentino Juniors-ARG, Querétaro-MEX e Vera...