Esporte Goiás anuncia a contratação do meia Élvis Meia, de 30 anos, foi confirmado como novo reforço do clube esmeraldino após aprovação nos exames médicos

O Goiás confirmou na manhã desta terça-feira (20) a contratação do meia Élvis, de 30 anos, que firma contrato com o clube por duas temporadas. O meia se destacou na última temporada com a camisa do Cuiabá e conquistou acesso à Série A do Campeonato Brasileiro com a equipe do Mato Grosso. Élvis foi aprovado nos exames médicos e ficará à disposição do técnico ...