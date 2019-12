Esporte Goiás almeja encerrar temporada com vitória em casa Time esmeraldino recebe Grêmio, no Serra Dourada, de olho em premiação maior na Série A

Com a classificação já garantida para a Sul-Americana, o Goiás finaliza sua participação na Série A diante do Grêmio, na tarde deste domingo (8), a partir das 16 horas, no estádio Serra Dourada. O time esmeraldino contará com o retorno do atacante Michael, que cumpriu suspensão. O elenco alviverde, que retornou para Goiânia, na noite de quinta-feira (5), garante m...