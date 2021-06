Esporte Goiás: Alef Manga justifica discussão com Pintado e revela pedido de desculpas O atacante do alviverde justificou a atitude como de quem estava 'de cabeça quente' ao bater boca com o treinador no jogo contra o Cruzeiro

Alef Manga não gostou de ser substituído no segundo temo do jogo em que o Goiás empatou de 1 a 1 diante do Cruzeiro, na noite de sábado (12), no Mineirão, em Belo Horizonte. O atacante do alviverde justificou a atitude como de quem estava "de cabeça quente" e justificou que já pediu desculpas ao técnico Pintado. Para o jogador, que fez um gol na vitória sobre o C...