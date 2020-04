Esporte Goiás aguarda resposta de Léo Sena: ‘vai ser prejudicado’ Direção esmeraldina diz que não teve retorno do jogador quanto a proposta de renovação. Empresário volta a afirmar que volante não ficará no clube

A permanência do volante Léo Sena no Goiás ainda não está confirmada. O jogador de 24 anos ainda não respondeu a última proposta de renovação de contrato, apresentada, segundo a direção esmeraldina, antes da paralisação das atividades esportivas por causa da pandemia do novo coronavírus em março. “Eu converso diretamente com o Léo Sena. O Túlio fala com representantes, somos mais próximos do...