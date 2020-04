Esporte Goiás aguarda posição do governo para definir data de término das obras na Serrinha Caso não sejam publicados novos decretos no combate contra o novo coronavírus, clube estima que fase 2 da ampliação do estádio pode ser concluída até o final de agosto

Definições do governo do Estado em relação ao combate do novo coronavírus serão determinantes para o Goiás definir a nova data de conclusão da fase 2 da ampliação da Serrinha. Se novos decretos não forem publicados nos próximos dias ou que atividades da construção civil continuem mesmo com novas medidas de segurança, o clube esmeraldino estima que pode concluir as obras no...