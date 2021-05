Esporte Goiás aguarda exames médicos para anunciar atacante do Boa Esporte Dieguinho, de 25 anos, se destacou no Campeonato Mineiro e chega para reforçar o time esmeraldino na Série B

O Goiás acertou a contratação do atacante Dieguinho, de 25 anos, que se destacou com a camisa do Boa Esporte-MG no Campeonato Mineiro. O jogador está em Goiânia para realizar exames médicos, que ficam prontos na segunda-feira (10). Caso esteja tudo certo, Dieguinho será reforço do Goiás até o fim da temporada de 2022. Antes de chegar ao Boa Esporte-MG,...