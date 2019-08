Esporte Goiás adota cautela para buscar reforços Diretoria esmeraldina admite ter negociações encaminhadas para o meio de campo, mas age com cuidado

Apesar da situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Goiás está agindo com cautela no mercado. A diretoria aposta no trabalho de Ney Franco para recuperar o time que apresentou bom futebol na competição antes da pausa para a Copa América. No momento, duas peças para o meio de campo são o foco do clube no mercado para a sequência da Série A.Quando assumiu o Goiás, há uma semana, Ne...