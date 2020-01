Esporte Goiás admite comprar 5% dos direitos econômicos de Michael junto ao Goianésia De acordo com o clube esmeraldino, Azulão do Vale mudou de ideia e, com isso, deseja negociar porcentual

O Goiás pretende adquirir os 5% dos direitos econômicos de Michael, que ficaram com o Goianésia, após a negociação do atacante com o Flamengo. O clube do interior, que estava decidido a manter o porcentual, pensando no futuro, mudou de ideia, pelo que foi passado ao time da capital. “O pagamento será feito parcelado (em três vezes), na medida que recebermos do Flamengo. O valor será referente ao que negociamos, ou seja, os 75% (7,5 milhões de euros)”, salientou Dyogo ...