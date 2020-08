Esporte Goiás acerta renovação de contrato com Marcelo Rangel por três temporadas Goleiro esmeraldino chegou ao clube em 2017 e ficará na Serrinha até 2023

A diretoria esmeraldina acertou a renovação de contrato com o goleiro Marcelo Rangel, de 32 anos, por mais três temporadas. O atual vínculo do goleiro se encerraria ao fim de 2020. O goleiro paranaense chegou ao Goiás para a temporada de 2017, após se destacar com a camisa do Londrina. Marcelo Rangel foi contratado, na época, por Harlei Menezes, que está de volta ...