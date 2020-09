Esporte Goiás acerta empréstimos de dois atacantes Pouco aproveitado, Marcinho vai defender o Cuiabá até o final da Série B 2020. Ricardo Verza, por sua vez, foi cedido ao São José-RS até o fim do contrato com o time goiano

O Goiás confirmou mais dois empréstimos de atletas que não serão aproveitados no restante da atual temporada. O atacante Marcinho vai defender o Cuiabá até o final da Série B, já Ricardo Verza, do sub-23 esmeraldino, foi cedido ao São José-RS, que disputa a Série C. Marcinho possui contrato com o Goiás até dezembro de 2021, desde que chegou ao Goiás no início do ano ...