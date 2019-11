Esporte Goiás acerta em definitivo novo contrato com Tadeu Segundo o diretor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa, o novo contrato terá validade de quatro anos

O Goiás acertou em definitivo a compra do goleiro Tadeu, de 27 anos, com a Ferroviária (SP). Segundo o diretor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa, o novo contrato terá validade de quatro anos, portanto, o goleiro ficará vinculado ao clube até fim de 2023.Tadeu chegou ao Goiás, por empréstimo, para ficar até o fim da atual temporada. Em outubro, o clube comunicou à eq...