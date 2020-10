Esporte Goiás acerta contratação do volante Ariel Cabral, do Cruzeiro Jogador argentino chega ao clube esmeraldino, por empréstimo, com aval do técnico Enderson Moreira

O Goiás acertou a contratação do volante argentino Ariel Cabral, de 33 anos, que estava na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro. O jogador chega a Goiânia nesta quarta-feira (14) para realizar exames médicos e assinar contrato, por empréstimo, com o clube esmeraldino até o fim do Brasileirão. Ariel Cabral trabalhou com Enderson Moreira no Cru...