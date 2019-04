Esporte Goiás acerta contratação de centroavante Kayke, que estava no Japão, tem passagens por Vila Nova e Atlético

O Goiás acertou a contratação do centroavante Kayke, de 31 anos, que estava no Yokohama Marinos, do Japão. O jogador chega com vínculo até o final do ano e ajudará o Goiás na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Kayke foi revelado pelo Flamengo e teve uma discreta passagem pelo Vila Nova, em 2009. Voltou ao futebol goiano em 2014, quando defendeu o Atléti...