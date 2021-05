Esporte Goiás acerta contratação de Apodi com vínculo até 2022 Lateral direito de 34 anos estava na Ponte Preta

O lateral direito Apodi, de 34 anos, deixou a Ponte Preta na manhã desta quarta-feira (26) e tem acerto de dois anos para ser jogador do Goiás e disputar a Série B do Brasileiro a partir de segunda-feira (31). O jogador chega a Goiânia nesta quarta-feira (26) para passar por exames e, se tudo der certo, assinar contrato com o clube alviverde. Na despedida d...