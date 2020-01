Esporte Goiás acerta com meia que estava no futebol italiano Daniel Bessa, que estava no Hellas Verona, vai defender o time esmeraldino até o fim da temporada 2020

O Goiás está acertado com mais um jogador e deve oficializar nas próximas horas a chegada do meia Daniel Bessa. Será a sétima contratação esmeraldina para a temporada 2020. O jogador de 26 anos estava no Hellas Verona/ITA e conta com dupla nacionalidade (ítalo-brasileiro). Atuou na base do Coritiba e Inter de Milão. No profissional, jogou pelo Vicenza/ITA, Bologn...