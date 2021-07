Esporte Goiás acerta com Marcelo Cabo para lugar de Pintado Diretoria esmeraldina fecha com treinador campeão pelo Atlético-GO para buscar o acesso na Série B

O técnico Marcelo Cabo, de 54 anos, será o novo treinador do Goiás na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria esmeraldina acertou com o profissional campeão da competição em 2016, pelo Atlético-GO, e a estreia deverá acontecer na próxima sexta-feira (23), contra a Ponte Preta, em Campinas (SP). De acordo com a diretoria esmeraldina, apenas detalh...