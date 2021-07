Esporte Goiás acerta com Fellipe Bastos, que vê jogo na Serrinha Jogador de 31 anos não atua desde novembro de 2020

A diretoria do Goiás acertou com o volante Fellipe Bastos, de 31 anos, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O meio-campista estava no Vasco, mas não atua desde 2020. A última vez que atuou foi em 1º de novembro, contra o Goiás pelo Vasco (empate por 1 a 1). Depois disso, foi relacionado para dois jogos, mas não entrou. O jogador ainda passará por ex...