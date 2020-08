Esporte Goiás acerta com destaque do Santo André no Paulistão Atacante Douglas Baggio, de 25 anos, assina contrato com o time esmeraldino até 28 de fevereiro de 2021

A diretoria do Goiás acertou, nesta quinta-feira (6) a contratação do atacante Douglas Baggio, de 25 anos, que disputou o Campeonato Paulista pelo Santo André. O jogador passou por exames médicos para assinar contrato com o Goiás até o dia 28 de fevereiro. A chegada de Douglas Baggio, que atua pelas beiradas do campo, foi pensada para dar mais opções ao técnico Ney Fr...