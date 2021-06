Esporte Goiás abre as portas da Serrinha para receber a seleção brasileira durante passagem por Goiânia Diretoria esmeraldina afirma que recebeu solicitação para abrigar seleção brasileira antes do jogo contra o Equador, em Goiânia

Enquanto o Estádio Olímpico, em Goiânia, será uma das sedes da Copa América, com sete jogos previstos na tabela, a Serrinha deverá ser a casa da seleção brasileira antes do jogo diante do Equador, no dia 27 de junho. A CBF entrou em contato com a diretoria do Goiás para a cessão da praça esportiva do clube, a resposta foi positiva e falta apenas oficializar datas e...