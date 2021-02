Esporte Goiás é rebaixado para a Série B após empate com RB Bragantino Equipe esmeraldina fica no 0 a 0 com o time paulista. O resultado decreta o 3º rebaixamento do clube, desde que os pontos corridos foram adotados

Com uma rodada de antecedência, o Goiás está rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro e amarga sua quinta queda na história para a 2ª Divisão nacional, que vai disputar pela oitava vez em 2021. O alviverde precisava de uma vitória sobre o RB Bragantino, neste domingo (21), na Serrinha, para seguir com chances de escapar na última rodada, mas empatou sem gols com o ...