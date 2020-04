Esporte Goiás é o time com a maior rotatividade de jogadores do Campeonato Brasileiro Torneio é o terceiro do mundo com mais troca de atletas

O Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES, sigla em inglês) ranqueou o Campeonato Brasileiro como o terceiro, entre 87 ligas de primeira divisão do mundo, em que os clubes mais utilizam jogadores diferentes numa mesma temporada. Segundo o levantamento, que considera as edições de 2015 a 2019, cada time que disputou a Série A n...