Esporte Goiás é o pior do Brasileiro após a Copa América

O Goiás completa hoje um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro desde a retomada da competição após a pausa para a Copa América. Depois da derrota para o Vasco, no último domingo, por 1 a 0, no Serra Dourada, o time esmeraldino passou a ter a pior campanha após a volta da competição, dia 14 de julho.São seis jogos sem vitória, dois pontos conquistados de 18 disputad...