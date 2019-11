Esporte Goiás é dominado pelo Santos e acaba goleado no Serra Dourada Novamente, Tadeu se destaca pelo lado esmeraldino, faz várias defesas difíceis, mas não impede triunfo paulista por 3 a 0

Não foi neste sábado (9) que o Goiás chegou à marca dos 45 pontos, que confirmará a permanência do clube na elite do futebol nacional. Para piorar, um velho algoz esmeraldino deu as caras no Serra Dourada. O Santos, que havia feito 6 a 1 no 1º turno, voltou a golear. Dominou do início ao fim e saiu da 32ª rodada com a goleada por 3 a 0, gols de Soteldo, duas vezes, e...