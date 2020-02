Esporte Goiás é derrotado pelo Sol de América e cai na 1ª fase da Sul-Americana Novick marcou para equipe paraguaia aos 30 minutos do 1º tempo. Goleiro Centurión brilha, esmeraldino não consegue reação e é eliminado da competição internacional

A eliminação veio dentro de casa. A segunda derrota do Goiás, por 1 a 0, pelo Sol de América (Paraguai) selou a desclassificação do time goiano da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (25), no estádio Olímpico, o esmeraldino chegou nervoso no 1º tempo e contou com boa atuação do goleiro adversário na etapa final. O único gol da partida saiu de pênalti, aos 3...