Goiás é condenado a pagar indenização por assédio moral ao atacante Danilo

O atacante Danilo, de 28 anos, acionou o Goiás na justiça acusando o clube por assédio moral e reflexos do direito de imagem e obteve sucesso. A Justiça do Trabalho condenou o time a pagar R$250 mil de indenização ao jogador. Hoje, no Água Santa/SP, o atleta defendeu o alviverde entre 2014 e 2015. A decisão foi em primeira instância e cabe recurso. De acordo com o ...