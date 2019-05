Esporte Goiás é único goiano confirmado na Copa Verde 2019 Diretoria esmeraldina aceita convite para disputar torneio regional; Dragão recusa e Vila Nova avalia

A Copa Verde caminha para ter apenas um clube goiano na edição de 2019. O Goiás deve ser único representante do Estado na competição, que é disputada entre equipes do Centro-Oeste e Norte do Brasil. Atlético e Vila Nova foram convidados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas o Dragão recusou participação e o Tigre definirá sua situação nesta terça-feira (21...