Esporte Godín não espera um 'Barcelona relaxado' em jogo decisivo para a Inter de Milão

A Inter de Milão faz nesta terça-feira um jogo decisivo contra o Barcelona, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na luta pela classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Com sete pontos, o clube italiano está empatado na segunda colocação do Grupo F com o Borussia Dortmund, que enfrenta o Slavia Praga, na Alemanha. Como leva vantagem nos critérios d...