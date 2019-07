Esporte Godín é oficializado pela Inter de Milão Zagueiro assina contrato de três temporadas com a equipe italiana

No dia de abertura da janela de transferências das principais ligas europeias, a Inter de Milão oficializou a contratação de Diego Godín. O clube explicou, nesta segunda-feira, que o jogador uruguaio, que estava no Atlético de Madrid, assinou um contrato válido por três temporadas. "Há um novo xerife na cidade", escreveu o time italiano em seu perfil no Twitter. ...