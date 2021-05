Esporte Goblins supera Rensga e é campeã do Goianão de e-Sports Título foi confirmado após vitória por 3 a 0, neste sábado (29), com duelos disputados na Orbi Gaming, em Goiânia

A Goblins é a primeira campeã do Campeonato Goiano de Esportes Eletrônicos, que teve a primeira etapa disputada no jogo League of Legends. Neste sábado (29), a equipe superou a Rensga na decisão do torneio, que teve jogos disputados na Orbi Gaming, em Goiânia. A final de melhor de cinco foi concluída em três partidas, com triunfo de 3 a 0 da Goblins. Os dois primeiro...