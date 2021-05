A equipe Goblins está na final do Campeonato Goiano de Esportes Eletrônicos. Na 1ª etapa, disputada no jogo League of Legends, o time se tornou o primeiro finalista ao eliminar, na semifinal neste sábado (22), a equipe Sora y sus amiguitos por 3 a 0 na série melhor de cinco.

Neste domingo (23), o rival da Goblins na decisão será definido na outra semifinal, que começa às 15 horas e será disputada entre Rensga e Cuncos Lovers. Haverá transmissão pela plataforma Twitch da Orbi Gaming.

As semifinais estão sendo na Orbi Gaming de forma presencial, sem a presença de público. Até a fase anterior, as quartas, a competição foi jogada on-line.

Na série melhor de cinco deste sábado (22), a terceira partida foi a mais disputada. O Sora conseguiu ser mais estratégico em sua formação e chegou a ficar em vantagem na partida, ameaçando a sequência do Goblins, que, no entanto, conseguiu fechar com o 3 a 0.

Gustavo Pereira de Freitas, o Symour, topo da Goblins, explicou por que o jogo três da série foi o mais difícil. "O jogo 3 foi o mais difícil porque o outro player que joguei contra conseguiu escalar bastante. A gente conseguiu ser mais decisivo nos dragões e, com isso, garantiu a vitória. Os dois primeiros foram jogos muito limpos e tranquilos. No 3, o selva inimigo analisou bem nosso time e deu uns divings bots", explicou o gamer.

Sobre a final, já existe uma rivalidade e a Goblins quer pegar a Rensga. "Vai ser um prazer jogar a final e espero muito que a Rensga ganhe para eu jogar contra eles", avisou Gustavo. Em 2020, todos os jogadores da Goblins participaram da peneira da Rensga e não entraram na equipe.

O Goiano de Esportes Eletrônicos é uma realização da TV Anhanguera e da Orbi Gaming, com patrocínio de Fujioka e EBM e apoio do Sicoob. A competição tem premiação de R$ 10 mil (do 1º ao 4º lugar).