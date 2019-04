Esporte Go Cup terá recorde de participantes em sua 6ª edição Maior torneio de futebol infantil da América Latina terá a participação de 320 equipes, em Aparecida de Goiânia e Goiânia

O maior campeonato de futebol infantil da América Latina já tem data confirmada e terá recorde de equipes participantes em 2019. A 6ª edição da Go Cup será realizada de 14 a 20 de abril, na cidade de Aparecida de Goiânia, com 320 equipes, sendo 48 de Goiás. A competição terá equipes do sub-7 até o sub-12. Para essa temporada, houve um aumento de equipes participantes de cer...