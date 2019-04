Esporte GO Cup tem duas novidades previstas para 2020

Em 2019, o GO Cup teve sua sexta edição. Neste ano, o torneio, que se autointitula como Mundial Infantil de Futebol, conta com 320 times, cerca de 4 mil atletas das categorias sub-7 até sub-12, 30 delegações internacionais vindas de 14 países, além de times de 22 estados brasileiros, sendo 47 de Goiás.Tudo começou, em 2014, de acordo com Roberto Faria, empresário e ...