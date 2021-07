Esporte Giuliano é integrado ao grupo e inicia preparação para estreia Depois de duas semanas trabalhando para recuperar a forma física, Giuliano enfim foi liberado para treinar com bola sem qualquer tipo de restrição

O Corinthians entrou em contagem regressiva para a estreia do meia Giuliano, prevista para acontecer no dia 8 de agosto (domingo), contra o Santos, na Vila Belmiro. Pela primeira vez desde que chegou ao clube do Parque São Jorge, o jogador trabalhou com bola durante todo o período de treinamento e está integrado ao elenco. Já Renato Augusto segue sob os cuidados dos p...