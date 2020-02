Esporte Giulia dos Santos: "200%" para estar em Tóquio A seis meses da Paralimpíada, judoca segue firme na briga pela vaga

Décima sexta colocada no ranking mundial, a judoca Giulia dos Santos Pereira, atleta da classe B1 (para cegos "totais"), é o Brasil na busca por uma das vagas nos Jogos Paralímpicos da categoria até 48 kg (lembrando que são 10 vagas no total, uma delas destinada ao Japão, duas para as melhores "B1" - a brasileira é a quinta atualmente - e uma vaga reservada à...