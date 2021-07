Esporte Ginasta Rebeca Andrade conquista prata histórica em Tóquio É a primeira medalha da ginástica feminina do Brasil nos Jogos e a quinta do país no esporte

Prata histórica para o Brasil com Rebeca Andrade! A ginasta de 22 anos encantou o mundo nesta quinta-feira (29) e conquistou o vice-campeonato do individual-geral nas Olimpíadas de Tóquio. No solo, o último aparelho, na sua já consagrada apresentação com "Baile de Favela", a brasileira pisou fora duas vezes e não conseguiu ultrapassar a americana Sunisa Lee. É a primeira ...